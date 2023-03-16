Бензема: Коли у вас є шанси забити, ви повинні їх використовувати

16 березня 2023

Карім Бензема, Getty Images

Форвард Реала прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Мадридський Реал напередодні вдруге обіграв англійський Ліверпуль, завдяки чому проклав собі шлях до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "галактікос" Карім Бензема, на рахунку якого єдиний м’яч у звітній зустрічі, після завершення протистояння прокоментував події на футбольному полі.

"Ми виконали відмінну роботу в першому матчі, після чого з повагою поставились до суперників у матчі-відповіді. Це було нашим головним завданням цього вечора.

Це був чудовий матч із великою інтенсивністю. Під час ігор на настільки високому рівні ніколи не буває легко, але все залежить від деталей. Із основною частиною власних завдань ми, як мені здається, впорались.

Коли у вас є шанси забити, ви повинні їх використовувати. Нам це вдавалось робити.

Щодо моєї щиколотки, то це був простий забій. Нічого серйозного.

А зараз, щоб підготуватись до наступних матчів Ліги чемпіонів, ми не повинні відпускати нічого в Ла Лізі. Ми поїдемо до Барселони за перемогою й намагатимемось потім їх наздогнати. Ще нічого не закінчено", — заявив французький виконавець.

У наступному матчі мадридський Реал зіграє в гостях у каталонської Барселони.

Джерело: Lequipe

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