Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу 15.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛЧ, що відбувся 15 березня 2023 року, 22:00.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на своєму полі приймав Ліверпуль.

Підопічні Карло Анчелотті повторно обіграли "червоних", внаслідок чого без особливих труднощів вийшли до чвертьфіналу турніру.

Огляд матчу:

Реал — Ліверпуль 1:0 (перший матч — 5:2)

Гол: Бензема, 79

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 86), Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич (Себальйос, 81), Камавінга, Кроос (Чуамені, 84) — Вальверде, Бензема (Родріго, 82), Вінісіус (Асенсіо, 84).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 90+1) — Мілнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабіньо — Салах, Жота (Елліотт, 57), Нуньєс (Фірміно, 57) — Гакпо (Карвалью, 90+2).

Попередження: Цимікас.

Джерело: MEGOGO.