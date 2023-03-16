Реал удруге здолав Ліверпуль та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
16 березня 2023
На власному полі команді Карло Анчелотті для подолання опору суперників вистачило й одного м'яча.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Ліверпуль 1:0 (перший матч — 5:2)
Гол: Бензема, 79
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 86), Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич (Себальйос, 81), Камавінга, Кроос (Чуамені, 84) — Вальверде, Бензема (Родріго, 82), Вінісіус (Асенсіо, 84).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон (Цимікас, 90+1) — Мілнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабіньо — Салах, Жота (Елліотт, 57), Нуньєс (Фірміно, 57) — Гакпо (Карвалью, 90+2).
Попередження: Цимікас