Мілнер: Того, що показав Ліверпуль, недостатньо для перемоги над Реалом

16 березня 2023

Джеймс Мілнер, Getty Images

Півзахисник Ліверпуля прокоментував поразку над від Реала.

Напередодні англійський Ліверпуль поступився мадридському Реалу на полі суперників, через що був змушений завершити виступи в єврокубках у поточному сезоні.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "червоних" Джеймс Мілнер після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Очевидно, що в нас були шанси та моменти в грі, коли ми не дотискали суперників, і, можливо, інші нагоди, якими ми не скористались. Гол мав змінити все. Але я думаю, що сьогодні ввечері та в першій грі у нас були окремі випадки, у яких ми зіграли добре, проте я не думаю, що цього було достатньо проти такої досвідченої та якісної команди.

Ми знаємо, на що ми здатні в поточних кондиціях. На жаль, протягом обох матчів, а також під час поточного сезону, ми демонстрували неналежний рівень підготовки. Були недостатньо послідовними. Як я вже сказав, проти хорошої команди, якою, безумовно, є Реал, ви повинні бути в найліпшій формі впродовж обох матчів. Ми повинні опанувати себе, навчитись терпінню й подивитись, де ми можемо стати кращими.

Це було важко. Ми відчували, що мали атакувати, іти вперед. Проте суперники постійно загрожували нашим воротам, тож довелось тримати баланс. Вони також дуже добре розташовуються в атаці, тому було важливо, щоб ми намагалися тримати їх щільно.

Очевидно, що в Реала були шанси забити ще в першому таймі, але ми тоді також мали свої нагоди, і так і мало б бути у випадку, коли одній із команд потрібно забивати голи. На жаль, ми не змогли забити перший гол, який, можливо, зробив матч ще цікавішим. Ми спробували, і цього виявилося недостатньо.

Єврокубки і, бажано, Ліга чемпіонів — це, вочевидь, є нашою метою на залишок сезону. Від нас залежить те, як саме ми завершуватимемо цей рік. У нас зараз буде міжнародна перерва. Чи це добре, чи погано? Тільки час покаже.

Потім будуть три великі ігри, і ми повинні підготуватись до кожної з них. Було б чудово повернути ще кількох гравців до ладу, і, сподіваюсь, завершити сезон на високому рівні", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль зіграє в гостях проти Манчестер Сіті 1 квітня.

Джерело: ФК Ливерпуль

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