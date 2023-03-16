Куртуа: У мене запитання до арбітра VAR матчу Манчестер Сіті — РБ Лейпциг. Чому?

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Напередодні мадридський Реал удруге обіграв англійський Ліверпуль, завдяки чому проклав собі шлях до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "галактікос" Тібо Куртуа після завершення протистояння прокоментував події на футбольному полі, але при цьому не оминув увагою роботу іспанського рефері Алехандро Хосе Ернандеса Ернандеса на VAR у матчі Манчестер Сіті — РБ Лейпциг.

"Учора Ернандес Ернандес був у бригаді VAR на грі Манчестер Сіті — РБ Лейпциг, після якої відповідав на запитання збоку гостей щодо пенальті в їхні ворота.

Це, на хвилину, той самий арбітр, якого призначали на VAR у мадридському дербі два роки тому, після якого також потрібно було пояснити момент із Феліпе, а в підсумку Атлетіко виграв чемпіонат. Проте тоді він відмовився це робити.

У мене до нього тільки одне питання — чому?

У роздягальні ми нічого не коментуємо. Ми далекі від цього. Ми лише сподіваємося, що арбітр, який дає свисток, чесний. Він може помилятися, але він повинен бути чесним.

Що ж до нашої гри, то матч був дуже напруженим, які і прогнозувалось до його початку. Щодо наступного суперника в мене не має жодних побажань. Хіба що, я люблю трохи змінювати певні речі час від часу, а проти Манчестер Сіті та Челсі ми вже нещодавно грали. Може цього разу буде хтось інший.

Реал минулого року довів усім, що заслуговує на повагу та постійно перебуває поруч із трофеями", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному матчі мадридський Реал зіграє в гостях у каталонської Барселони.