Анчелотті: Хочу зіграти проти Мілана в фіналі Ліги чемпіонів

Керманич Реала прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Мадридський Реал удруге обіграв англійський Ліверпуль, завдяки чому проклав собі шлях до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал — Ліверпуль 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення протистояння прокоментував події на футбольному полі.

"Високий пресинг був ключовим. Їм було важко, тому що Модрич та Кроос дуже добре пораються з подібною роботою в таких матчах. Вони не бояться суперників, добре виводять м'яч із захисту під опікою, і в цьому сенсі Ліверпулю дійсно було важко. Дуже складна гра для обох команд.

Але я залишився щасливим. Реал — сучасна команда з відповідною енергією. Кроос і Модрич зіграли чудову гру. Камавінга перебуває в чудовому моменті та користується ним. Скромність, яка є у досвідчених гравців, його поки що не зачіпає. Але Кроос та Модрич грають тому, що вони на це заслуговують, а не через свої здобутки в кар’єрі.

Проблеми для Реала в захисті виникають тоді, коли мені ставити гравців не на їхні звичні позицій. Але Начо сьогодні зіграв лівого захисника на дуже високому рівні.

Команда була в порядку за ходом усього матчу, тому ми не робили заміни для того, аби просто їх робити. Ось чому я чекав до певного моменту. Я хотів робити корективи тільки для того, щоб зупинити гру, якщо в нас раптом виникли б проблеми в кінці зустрічі. Але команда відіграла добре кожну хвилину.

Мені сподобалася наша реакція на перемогу в першій грі. Із точки зору психології, у вас перевага в три голи, тому інколи ви можете собі дозволити десь дограти не до кінця. Але такого з нашого боку не було.

Щодо You'll Never Walk Alone після матчу, то я заздалегідь не знав про це, але це було дуже добре збоку клубу. Ліверпуль — джентльменський клуб, вони нагадали нам Амансіо в першому матчі, а сьогодні був дуже хороший жест від нашого клубу на їхню адресу.

Під завісу гри ми говорили з Клоппом. Згодний, що підстав призначати пенальті у ворота Ліверпуля не було. Це не була гра рукою. Поговорили й про пенальті в матчі Манчестер Сіті — РБ Лейпциг напередодні. Це взагалі було якесь божевілля, тому що це — не футбол, якщо ти призначаєш такі пенальті. Мені здається, що навіть Гвардіола одразу не зрозумів, що відбувається.

У нас зараз більше впевненості у власних силах, але цього все одно недостатньо. Ліга чемпіонів дуже складна, і ми бачили це в цьому матчі.

Наступний суперник? У мене немає побажань. Радий, хіба що, за італійські клуби. Мілан? Проти них я хотів би зіграти вже в фіналі, а не в чвертьфіналі", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі мадридський Реал зіграє в гостях у каталонської Барселони.