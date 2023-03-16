Де Лаурентіс: Подорож Наполі триває

16 березня 2023

Ауреліо де Лаурентіс, Getty Images

Очільник італійського клубу прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Італійський Наполі виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Президент "Партенопеї" Ауреліо де Лаурентіс після завершення зустрічі залишив коментар стосовно успіху команди.

"Уперше в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Подорож Наполі триває. Команда — великі молодці!", — заявив італійський функціонер.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.

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