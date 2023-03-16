Де Лаурентіс: Подорож Наполі триває

Італійський Наполі виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.
Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Президент "Партенопеї" Ауреліо де Лаурентіс після завершення зустрічі залишив коментар стосовно успіху команди.
"Уперше в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Подорож Наполі триває. Команда — великі молодці!", — заявив італійський функціонер.
Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.