Наполі повторно обіграв Айнтрахт і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Колектив Лучано Спаллетті впевнено вийшов у наступну стадію.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі приймав Айнтрахт.

Враховуючи результат першої зустрічі, де неаполітанський колектив переміг (2:0), Наполі міг більш ніж комфортно почуватися на своєму полі.

Проте підопічні Лучано Спаллетті вирішили без нервів вийти в наступну стадію, відправивши три голи у ворота суперника.

Зазначимо, що дубль проти Айнтрахта став для Осімгена 50 і 51 голами за Наполі.

Наполі – Айнтрахт 3:0

Голи: Осімген, 45+2, 53, Зелінські, 64 (пенальті).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім (Жезус, 66), Руї — Лоботка, Ангісса, Зелінські (Ндомбеле, 74) — Політано (Лосано, 66), Осімген (Сімеоне, 81), Кварацхелія (Ельмас, 74).

Айнтрахт: Трапп — Тута, Бута, Ндіка, Кнауфф (Аліду, 62) — Роде (Якич, 74), Соу — Ленц (Макс, 67), Гетце, Камада — Борре.

Попередження: Жезус — Ндіка, Ленц, Гетце.