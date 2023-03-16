Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу 15.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛЧ, що відбувся 15 березня 2023 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі впевнено здолав Айнтрахт (3:0).

Дублем у цьому матчі відзначився Віктор Осімген. Ще гол на свій рахунок записав Пйотр Зелінські.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Наполі – Айнтрахт 3:0

Голи: Осімген, 45+2, 53, Зелінські, 64 (пенальті).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім (Жезус, 66), Руї — Лоботка, Ангісса, Зелінські (Ндомбеле, 74) — Політано (Лосано, 66), Осімген (Сімеоне, 81), Кварацхелія (Ельмас, 74).

Айнтрахт: Трапп — Тута, Бута, Ндіка, Кнауфф (Аліду, 62) — Роде (Якич, 74), Соу — Ленц (Макс, 67), Гетце, Камада — Борре.

Попередження: Жезус — Ндіка, Ленц, Гетце.