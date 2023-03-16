Спаллетті — щодо коментарів Гвардіоли: Я знаю його ментальні забавки, затягнути Наполі до них не вийде

Керманич італійського клубу прокоментував слова колеги з Манчестер Сіті.

Італійський Наполі напередодні виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Успіхи "південців" як на внутрішній, так і на міжнародній аренах, не залишились без уваги керманича англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, який навіть присвятив частину своєї прес-конференції після розгрому німецького РБ Лейпциг (7:0) висловлюванню компліментів на адресу потенційних суперників за наступним раундом.

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення зустрічі прокоментував вислови колеги.

"Я не відчуваю гордості від його слів. Я, якщо чесно, узагалі нічого від них не відчуваю. Я знаю його ментальні забавки, подібним займається кожен охочий, щоб тиснути на інших. Затягнути Наполі до них не вийде.

Ставимо Наполі попереду Манчестер Сіті? Вони можуть витратити 900 мільйонів євро, ми — 9 мільйонів євро. Ось і вся між нами різниця.

Це все гра для того, щоб нас приспати нашу пильність, аби потім вони могли нас здолати, якщо жеребкування дасть таку можливість", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.