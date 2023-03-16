Спаллетті: Наполі зберіг голови холодними — це найголовніше

Керманич італійського клубу прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні італійський Наполі виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Сьогодні ми здобули чудовий результат, яким ми тепер будемо насолоджуватися разом з усіма нашими фанатами.

Важливо й надалі зберегти те саме ставлення, яке було цього вечора, тому що ми не мали такої якості, як зазвичай, на початку зустрічі, але все одно добре виконували напрацювання й дуже мало дозволяли супернику. Ми зберегли голови холодними — це найголовніше.

І якщо раніше за всю історію цього клубу Наполі не доходив до чвертьфіналу, це тільки підкреслює те, наскільки чудовим є результат нашої гри.

Осімген — чудовий нападник, який може бути навіть солістом в атаці й робити подібні раптові вибухи на швидкості. Але він також може бути зіграним із рештою команди. Зараз він починає це робити, і ми дуже від того щасливі.

У другому таймі ми діяли краще, тому що Кварацхелія та Політано зрозуміли, що їм потрібно йти ближче до центру, і це дало нам більше простору на флангах", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.