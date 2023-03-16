Зелінські: Осімген — Голанд для Наполі

Півзахисник італійського клубу прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Італійський Наполі виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "Партенопеї" Пйотр Зелінські, на рахунку якого гол із пенальті в звітній грі, після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Ми зробили чергову чудо річ у цьому сезоні. Я знаю, командою якого рівня ми є, і я думаю, що ми дійсно можемо досягти багато чого.

Ми повинні залишатися зосередженими та докладати всіх можливих зусиль під час майбутніх виступів.

Осімген наш Голанд? Так, влучніше й не скажеш. Він — один із найкращих нападників у світі, дуже сильний та робить різницю. Справжній чемпіон", — заявив польський виконавець.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.