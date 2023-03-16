Осімген: Цього разу Наполі може виграти Лігу чемпіонів

Форвард італійського клубу прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Італійський Наполі напередодні виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Партенопеї" Віктор Осімген, на рахунку якого дубль у звітній грі, після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Чудово мати можливість зробити свій внесок до цієї перемоги команди. Ми всі провели чудовий матч, і сьогодні було дійсно дуже важко.

Ми продовжуємо мріяти та залишаємось чудовою командою з відмінним тренером. Цього разу ми можемо дійти аж до самого кінця турніру", — заявив нігерійський виконавець.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.