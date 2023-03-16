Ді Лоренцо: Наполі повинен пишатись тим, що опинився компанії таких потужних команд

Капітан італійського клубу прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні італійський Наполі виграв домашній матч-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі франкфуртського Айнтрахта, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Наполі — Айнтрахт 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Це був чудовий вечір, на завершення якого ми насолоджуємося тим, що увійшли до історії Наполі, коли вийшли до чвертьфіналу, і тепер можемо думати про наступне випробування.

На тій стадії турніру дуже високий рівень, і ми повинні пишатися тим, що опинилися в цій компанії таких потужних команд. Також чудово бачити в фіналі вісімки ще й дві інші італійські команди, що здорово для нашого футболу.

Кого б ми не отримали під час жеребкування, ми повинні зустрітись із ними з тим же ентузіазмом, який уже завів нас доволі далеко.

Ми довели, що є справжньою командою, із якою потрібно рахуватися, і яка належить до вісімки кращих команд. Ми будемо продовжувати грати в наш футбол і подивимося, куди ми дійдемо в підсумку, головне — викластись на повну і продовжувати отримувати задоволення", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч італійський Наполі зіграє в гостях проти Торіно в рамках Серії A.