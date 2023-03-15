Чжан: Ми дуже раді, що вдалось повернути Інтер і Мілан до чвертьфіналів Ліги чемпіонів

Очільник міланського клубу прокоментував досягнення команди.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вистояв на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "нерадзуррі" Стівен Чжан прокоментував виступ власної команди.

"Ця гра викликала лише чудові емоції, тому що після років наполегливої ​​роботи ми нарешті повернулися до змагань на високому рівні в Європі, і плануємо залишатись серед найкращих команд. Там, де Інтер завжди заслуговує бути.

Ми дуже раді, що вдалось повернути Інтер і Мілан до чвертьфіналів Ліги чемпіонів, щоб вони змагатися на високому рівні та брали участь у престижних матчах.

Ми вмотивовані працювати ще краще, як клуб, бо ми завжди хочемо конкурувати з іншими грандами. Ми хочемо продовжувати рухатись у цьому напрямку й робитимемо все від себе можливе також у наступному раунді змагань", — заявив функціонер.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.