Чжан: Ми дуже раді, що вдалось повернути Інтер і Мілан до чвертьфіналів Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вистояв на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.
Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри президент "нерадзуррі" Стівен Чжан прокоментував виступ власної команди.
"Ця гра викликала лише чудові емоції, тому що після років наполегливої роботи ми нарешті повернулися до змагань на високому рівні в Європі, і плануємо залишатись серед найкращих команд. Там, де Інтер завжди заслуговує бути.
Ми дуже раді, що вдалось повернути Інтер і Мілан до чвертьфіналів Ліги чемпіонів, щоб вони змагатися на високому рівні та брали участь у престижних матчах.
Ми вмотивовані працювати ще краще, як клуб, бо ми завжди хочемо конкурувати з іншими грандами. Ми хочемо продовжувати рухатись у цьому напрямку й робитимемо все від себе можливе також у наступному раунді змагань", — заявив функціонер.
Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.