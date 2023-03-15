Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу 14.03.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЛЧ, що відбувся 14 березня 2023 року, 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту вдома приймав міланський Інтер.

Господарі, з огляду на результат першого матчу (0:1), грали активніше у атаці. Декілька разів їм не пощастило, адже вони були дуже близькі до взяття воріт.

До вашої уваги огляд матчу:

Порту — Інтер 0:0 (перший матч — 0:1)

Порту: Кошта — Пепе Акіно, Маркано, Кардозу, Санусі (Венделл, 85) — Еуштакіу (Франку, 70), Урібе (Лоадер, 85), Груїч — Еванілсон (Мартінес, 70), Таремі, Галено

Інтер: Онана — Дарміан (Шкрініяр, 80), Ачербі, Бастоні (Де Врей, 74) — Думфріс, Барелла (Брозович, 80), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Д'Амброзіо, 70) — Мартінес, Джеко (Лукаку, 70)