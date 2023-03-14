Інтер вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Італійська команда завдяки перемозі у першому матчі вибила Порту.

Інтер в рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відправився у гості до Порту та здобув нічийний результат.

Команда Сімоне Індзагі виглядала трохи гірше за супротивника, проте скористалась перемогою у першій грі та за сумою двох зустрічей пройшла далі.

Порту — Інтер 0:0 (перший матч — 0:1)

Порту: Кошта — Пепе Акіно, Маркано, Кардозу, Санусі (Венделл, 85) — Еуштакіу (Франку, 70), Урібе (Лоадер, 85), Груїч — Еванілсон (Мартінес, 70), Таремі, Галено

Інтер: Онана — Дарміан (Шкрініяр, 80), Ачербі, Бастоні (Де Врей, 74) — Думфріс, Барелла (Брозович, 80), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Д'Амброзіо, 70) — Мартінес, Джеко (Лукаку, 70)