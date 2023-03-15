Груїч: Не можу повірити в те, що Порту так і не вдалось забити Інтеру

Півзахисник Порту прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні португальський Порту на власному полі не зміг забити у ворота міланського Інтера в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі португальського Порту, через що вилетів із турніру.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "драконів" Марко Груїч після завершення зустрічі прокоментував невдачу власної команди.

"Уболівальники надали нам велику підтримку, і це дійсно було приємно бачити. Вони розуміли, що ми віддали все, щоб виграти цю гру, і саме тому вони створили фантастичну атмосферу. Ми розчаровані, що не подарували їм привід для радості.

Було важко побачити, як м’яч влучав у каркас чужих воріт наприкінці гри. Ми розчаровані, оскільки у нас була перевага за контролем, більше моментів, і я не можу повірити в те, що нам так і не вдалося забити гол у ворота Інтера за два матчі.

У другому таймі ми явно могли забити, оскільки мали для цього можливості", — заявив сербський виконавець.

Наступний матч португальський Порту зіграє в гостях проти Браги в рамках Прімейра Ліги.