Консейсау: Інтер переважав Порту за рівнем гри впродовж 10 хвилин за два матчі

Керманич Порту прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Португальський Порту на власному полі напередодні не зміг забити у ворота міланського Інтера в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі португальського Порту, через що вилетів із турніру.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау після завершення зустрічі прокоментував невдачу власної команди.

"Інтер переважав нашу команду за рівнем гри лише впродовж 10 хвилин у двох матчах — коли в нас стало сьогодні 10 гравців на полі. У інших випадках ми повсякчас переважали суперників. Ми були дуже самовідданими та стратегічно кращою командою, яка усвідомлювала, як саме ми можемо контролювати суперника.

У обох матчах ми були дуже якісними та перегравали суперників, але ми не зробили найголовнішого: не забили голів. Моїх гравців можна привітати, бо вони показали відмінну гру.

Оскільки Порту є клубом із великою історією, ми зробили все, щоб підтвердити його статус, але ми також усвідомлюємо, що в певні моменти та в деяких деталях нам не вистачало майстерності. Ми багато створили, але, на жаль, так і не змогли забити.

Вітаю мою команду, але, на жаль, ми не пройшли далі, хоча й це заслуговували.

Ми перегравали Інтер, який приїхав грати сюди в низькому блоці, чекаючи на наші помилки та намагаючись скористатися просторами, які ми могли відкрити на власній половині.

Ми завжди були збалансованими і не дозволяли Інтеру втілювати свої ідеї в життя. У першому таймі ми мали два моменти забити, тоді як у другому — ще більше. Ми завжди були наполегливими та напруженим, добре знали здібності Інтера. Але, зізнаюсь, я очікував на команду з більшою індивідуальною якістю. Ми явно їх перегравали.

Це суміш гордості та розчарування, тому що я відчуваю те саме, що й 50 000, які були на Драгау, як і мої гравці. Уся робота, яку ми тут виконали, була марною. Із тим, що ми маємо, і після кількох років фінансового фейр-плей, робота, яку ми виконали в Порту, ​​отримує недостатньо визнання.

Пепе був відсутнім, бо закінчив гру проти Ешторіла зі значним болем. Він проходив курс лікування до сьогоднішнього дня і все ще намагався грати, але, на жаль, не міг. Це невелика травма, характер якої ми дізнаємось пізніше.

У нас залишаються ще два титули, які можна здобути. Гравці розчаровані та сумні. Але, якщо капає сльоза — це добре, бо це — ознака відданості та пристрасті. Гравці повинні пишатися тими двома зіграними іграми, оскільки ми поступались Інтеру лише 10 хвилин, коли суперники мали кількісну перевагу", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч португальський Порту зіграє в гостях проти Браги в рамках Прімейра Ліги.