Чалханоглу: Трохи постраждати — це нормально

Півзахисник Інтера прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер вистояв в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу, якого визнали найкращим гравцем матчу, після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Я пишаюсь тим, що після гри в нас залишилось так багато приємних емоцій. Це було важко, але ми про це знали заздалегідь. Ми добре виступили сьогодні, це нормально було трохи постраждати, але найважливіше було пройти до наступного.

Це має велике значення — повернутись до вісімки найкращих у Європі після багатьох років очікувань, але ми можемо зробити ще більше.

Зрештою, у нас були невеликі труднощі. Але ми всі виконали чудову роботу, із приводу чого я дуже щасливий. Я очікував на такий матч, Порту — сильна команда, і на цьому стадіоні дуже тепла атмосфера. У нас було кілька моментів, але головне було не пропустити гол. Тепер подивимось, що буде далі. Я дякую всім моїм одноклубникам і вболівальникам за цю нагороду", — заявив турецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.