Мхітарян: Інтеру треба навчитись грати так само, як сьогодні, але в матчах не настільки високого рівня

Півзахисник Інтера прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер вистояв на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "змій" Генріх Мхітарян після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Ми знали, що це буде важкий матч. Ми приїхали сюди битися, і я хочу привітати своїх товаришів по команді, які вміли страждати до останньої секунди, і це принесло результат.

Ми завжди намагаємося грати в компактний футбол, але іноді не здобуваємо завдяки цьому очікуваного результату. Треба навчитися грати так само, як ми сьогодні, але в матчах не настільки високого рівня.

Ми сподіваємося, що ця перемога додасть нам впевненості у наступних викликах, із якими ми зіткнемось. Ніхто не завадить нам мріяти, ми хочемо зробити все, що є в наших силах, аби гідно зіграти серед вісімки кращих в Європі.

Це чудова можливість, бо клубу тут не було з 2011 року. Однак не можна забувати, що нам потрібна концентрація. На нас очікують дві дуже важкі гонки але ми зробимо все можливе, щоб продовжувати в тому ж дусі", — заявив вірменський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.