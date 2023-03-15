Дарміан: Сьогодні Інтер святкує, але від завтра будемо думати тільки про недільну гру проти Ювентуса

Захисник Інтера прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Міланський Інтер напередодні вистояв в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "змій" Маттео Дарміан після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Це був важкий вечір, але після його завершення ми залишились задоволеними. Інтер знав, що нам протистоятиме сильна команда й що її буде важко здолати. Ми виклались на повну і тепер привеземо додому з собою важливий результат для нас, для клубу та для наших уболівальників.

Було нелегко, потрібно було приділяти увагу кожному м’ячу, але результат того вартував. Цей здобуток відплачує нам за всі зусилля, докладені до цього в Лізі чемпіонів.

Ми знаємо, що втратили забагато очок у цьому розіграші Серії A, бо нам не вистачало послідовності. Особливо останнім часом проти команд нижчого за нас рівня. Однак сьогоднішній вечір він має зробити нам важливу ін’єкцію на майбутнє.

Сьогодні ми святкуємо, але від завтра будемо думати тільки про недільну гру, тому що на нас чекає ще один важливий виклик. Уподобання щодо суперника за чвертьфіналом? Їх немає, бо залишаться тільки дуже сильні і дуже складні для протистояння команди", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.