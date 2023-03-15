Індзагі: У двоматчевому протистоянні проти Порту ми заслужили вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер вистояв в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі португальського Порту, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Порту — Інтер 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення зустрічі прокоментував успіх власної команди.

"Ми зіграли в чудовий футбол. Хлопці були в повному порядку, у нас дійсно чудова команда. Ми об’єднались і показали відмінну гру в першому таймі, а потім ми всі разом страждали в захисті. Пошана цьому складу.

У двоматчевому протистоянні ми заслужили вихід до чвертьфіналу, у якому тепер зіграємо з великою впевненістю у власних силах. Я дуже спокійний, бо ми рухаймось уперед.

Я багато років у футболі і знаю, із якою критикою доводиться стикатись. Мої хлопці зробили великий подвиг сьогодні ввечері, повернувши Інтер до вісімки кращих команд у Європі.

Ми другі в лізі, ми в півфіналі Кубка Італії та в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У нас ще один складний матч у неділю, але єдиним правильним рішенням цього вечора буде святкування перемоги, на яку Інтер чекав дуже довго", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти туринського Ювентуса в рамках італійської Серії A.