Спаллетті: Матч проти Айнтрахту — вже своєрідний фінал Ліги чемпіонів

Фахівець висловився про другий матч проти Айнтрахту.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Айнтрахту. У першій грі "неаполітанці" здобули перемогу з рахунком 2:0.

"Ми досягли вже непоганих результатів, але немає ніякого секрету. Для того, щоб мати чудову команду, потрібні чудові гравці, інакше неможливо. Наполі добре попрацював над тим, щоб зібрати цю групу великих талантів. В цих хлопцях є такі якості, як професіоналізм, бажання допомогти своїм товаришам по команді, а не залежати від особистості, швидкість прийняття рішень...

Матч проти Айнтрахту - вже своєрідний фінал ЛЧ. Я хочу побачити ставлення команди, яка голодує і хоче результату у Лізі чемпіонів. Я бачив як хлопці тренуються, і вони ніколи не опускали голови. Для нас було б дуже зухвало вважати, що ми вже в наступному раунді, ми не так працюємо. Завтра нам потрібно вийти з холодною головою, грати серцем, і трохи удачі.

Тепер потрібно забути те, що сталося в минулому, і зосередитися на виконанні роботи зараз. Не забувайте, що Айнтрахт пройшов через групу, в якій були Тоттенхем, Марсель і Спортинг. Минулого року вони виграли в гостях у Барселони, яка вибила нас, тому ми повністю поважаємо роботу, яку робить Олівер Гласнер. Ми знаємо, що це буде важко", — сказав тренер.

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Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.