Роде: Не все втрачено

14 березня 2023

Себастьян Роде, getty images

Півзахисник Айнтрахта Ф вірить, що його команда може поборотись за вихід далі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Айнтрахт з Франкфурта. 

Півзахисник Айнтрахта Ф Себастьян Роде та його команда сміливо підходять до гри.

"Ми чекаємо від себе і вже довели, що можемо успішно грати на міжнародному рівні, незалежно від турніру. Багато хто вже встиг скинути нас з рахунків, але мені не здається, що все втрачено.

Ми сміливо підходимо до цієї гри", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

У першій грі "неаполітанці" здобули перемогу з рахунком 2:0. Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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