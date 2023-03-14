Роде: Не все втрачено

Півзахисник Айнтрахта Ф вірить, що його команда може поборотись за вихід далі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Айнтрахт з Франкфурта.

Півзахисник Айнтрахта Ф Себастьян Роде та його команда сміливо підходять до гри.

"Ми чекаємо від себе і вже довели, що можемо успішно грати на міжнародному рівні, незалежно від турніру. Багато хто вже встиг скинути нас з рахунків, але мені не здається, що все втрачено.

Ми сміливо підходимо до цієї гри", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

У першій грі "неаполітанці" здобули перемогу з рахунком 2:0. Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.