Гласнер: У першому матчі проти Наполі ми були недостатньо швидкі

Головний тренер Айнтрахта — про майбутню гру Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Айнтрахт з Франкфурта.

Головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер відзначив, що його команді не буде вистачати декількох гравців.

"Що нас відрізняє від інших команд, то це здатність реабілітуватися після розчарувань. У нас немає двох гравців із визначними якостями. Замість них із перших хвилин вийдуть інші, але вони теж здатні вирішити результат матчу. Однак поодинці перемоги в жодному разі не здобути.

Ми думаємо, яка тактика може спрацювати проти Наполі. Вони дуже агресивно пресингують і в першому матчі ми були недостатньо швидкі. Ми переглянули гру. Наполі більше володів м'ячем до 60-ї хвилини і вичавив максимум з наших помилок.

У суботу проти Аталанти вони забили, коли ініціативою володів суперник. Те саме сталося і в першій грі проти нас. Коли граєш на найвищому рівні, таке трапляється", — наводить слова Гласнера офіційний сайт УЄФА.

У першій грі "неаполітанці" здобули перемогу з рахунком 2:0. Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться завтра, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.