Онана: Інтер — великий клуб, і ми повинні довести це на полі

Голкіпер — про матч Ліги чемпіонів.

Порту на своєму полі в Португалії прийме італійський Інтер у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голкіпер італійської команди Андре Онана впевнений в успіху своєї команди.

"Я почуваюся дуже добре, у нас чудовий суперник, але ми — Інтер. Ми повинні продемонструвати характер, мужність і впевненість. Це буде непросто, але ми докладемо максимум зусиль. Інтер — великий клуб, і ми повинні довести це на полі.

Я спокійний, ми знаємо важливість гри й наполегливо працювали, щоб бути готовими. Можливість увійти в історію цього клубу є додатковою мотивацією, і нам потрібна психологічна сила", — сказав Онана клубному телебаченню.

Нагадаємо, матч Порту — Інтер розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.