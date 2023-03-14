Порту — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.03.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 14 березня і розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 14 березня, відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Порту на своєму полі прийме Інтер.

Порту — Інтер

14 березня, 22:00, стадіон Ештадіу ду Драгау (Порту). Арбітр зустрічі - Шимон Марціняк

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Результат першого матчу — 0:1

ПЕРШИЙ МАТЧ

Перша зустріч цих команд відбулась 22 лютого. На Джузеппе Меацца команди показали яскраву атакувальну гру, попри фінальний результат. Після 90 хвилин двоматчевого протистояння рахунок 1:0 на користь "нерадзуррі". Переможний гол три тижні тому забив Ромелу Лукаку наприкінці зустрічі.

ЯК КОМАНДИ ГРАЛИ ПІСЛЯ ОЧНОЇ ЗУСТРІЧІ?

І Інтер, і Порту провели по три матчі у внутрішніх чемпіонатах. Португальці відразу після поєдинку в Мілані поступилися ще й в чемпіонаті, до того ж перед власними вболівальниками. Підопічні Консейсау програли Жіл Вісенте, який бовтається в середині турнірної таблиці. Згодом "дракони" оговтались та здобули дві перемоги над суперниками, яких і повинні перемагати — Шавіш і Ешторіл.

Між матчами з Порту у Інтера була чудова можливість закріпитись на другому місці, адже три матчі підопічні Індзагі проводили проти не найсильніших колективів Італії — Болоньї, Лечче і Спеції. Попри статус фаворита у всіх матчах, Інтер примудрився програти дві зустрічі — Болонії та Спеції нашого Віктора Коваленка, який, до речі, відіграв не останню роль у перемозі своєї команди над "нерадзуррі".

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

За версією букмекерів, більше шансів на успіх у майбутньому протистоянні мають підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 2.70, тоді як потенційний успіх Порту оцінюється показником 2.65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.

На прохід Інтера у чвертьфінал аналітики пропонують коефіцієнт — 1.33, на Порту — 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Порту: Кошта — Маріо, Пепе, Маркано, Санусі — Груїч, Урібе — Франко, Намасо, Пепе Акіно — Таремі

Інтер: Онана — Шкриньяр, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лукаку, Мартінес.

Не зіграють: Еванільсон, Верон, Галено, Отавіо — Корреа.

СЛОВА ТРЕНЕРІВ

Сержіу Консейсау:

"Це буде рівний матч, дуже важкий. Матч проти команди, яка має багато хороших гравців. Ми знаємо наших суперників, але водночас нам добре відомо, на що здатні ми. Ми хочемо діяти інтенсивно, добре зіграти у пресингу, агресивно, а найголовніше – розумно.

На цьому рівні ми маємо грати у свій футбол, показувати ту гру, в яку нам комфортно грати. Якщо надто сильно підлаштовуватимемося під гру суперника, все може скластися не найкращим чином.

Позаду лише перша половина. Попереду маємо 90 хвилин, щоб змінити хід цього протистояння. Щоб зробити це, ми маємо діяти розумно протягом усього матчу. Буде важливо не нестись в атаку, стрімголов. Потрібно виявити терпіння та зіграти з правильною часткою агресії".

Сімоне Індзагі:

"Хочемо провести найближчий матч якнайкраще. Ми здатні зробити важливий крок уперед. Інтер двічі поспіль виходив до 1/8 фіналу, чого раніше не траплялося 10 років. Тепер ми хочемо додати й працюємо заради цього щодня. На Сан-Сіро був перший тайм, зараз буде другий. І він буде ще складнішим і цікавішим".

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ