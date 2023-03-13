Порту — Інтер: онлайн-трансляція матчу 14.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 14 березня, Порту на своєму полі в Португалії прийме італійський Інтер у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перша зустріч між командами в Італії закінчилася мінімальною перемогою "нерадзуррі" з рахунком 1:0.

Напередодні єврокубкого матчу команда Сержиу Консейсау обіграла Ешторіл (3:2), а підопічні Сімоне Індзагі несподівано поступилися Спеції (1:2).

Гра у відповідь пройде в однойменному місті Порту на стадіоні Драгау, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Порту — Інтер:

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Порту та Інтером покаже платформа MEGOGO.