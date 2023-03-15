Наполі — Айнтрахт. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.03.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 15 березня і розпочнеться о 22:00.

Наполі в рамах матчу-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме Айнтрахт у Неаполі.

СЕРЕДА, 15 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Протистояння, в якому на перший погляд все вирішено, проте однозначно говорити наразі рано. Франкфуртці точно можуть помітно створити численні проблеми неаполітанцям.

В першому матчі гості перемогли 2:0 із незабитим пенальті Кварацхелії, який витягнув Кевін Трапп. Господарі зіграли свій не найкращий матч та перебувають у сумнівному контексті. Потрібно забивати принаймні двічі, до того ж не пропускати, що зробити дуже важко. Все просто.

Наполі не забивав лише у чотирьох матчах цього сезону й здобув в них лише один пункт, зігравши внічию із непоступливою Фіорентиною. Окрім того, були поразки проти Ліверпуля, Інтера й Лаціо.

Якщо команда і пропускає першою, то забиває переважно більше. Айнтрахт в цьому відношенні не може похизуватися подібним.

Франкфурт четвертий у Бундеслізі за результативністю, проте в данному випадку потрібно також розглядати ситуацію більш детально. В усіх турнірах за клуб у цьому сезоні забивали 16 футболістів і подібний факт говорить позитивно на користь симпатичного колективу, проте він аж надто залежний від кількох персоналій.

Даїчі Камада є лідером Франкфурта по голам саме у Лізі чемпіонів, непогану результативність демонструє й Єспер Ліндстрьом. Проте їхні досягнення перебувають у тіні Рандаля Коло Муані. Звитяги француза ми детально описували в багатьох оглядах турів німецького чемпіонату і з радістю повторимо ще раз, що прийшовший вільним агентом гравець одразу став потужним лідером клубу й зробив 16+14 у сезоні. Вражаюче. У головному клубному турнірі континенту на його рахунку також переможні голи Марселю та Спортінгу, які допомогли його команді вийти у плей-оф.

У першому матчі йому не вдалося показати свої сильні якості, на виїзді теж не вдасться. Вінгер отримав пряму червону картку і буде спостерігати за грою хіба з трибун культової арени.

Звісно, стримати потужний напад італійців в обличчі Осімгена та Хвічі Кварацхелії буде важко, 26 та 28 результативних дій на двох не випадковість, проте німці все ще перебувають у статусі діючого переможця Ліги Європи. Пройти Барселону та інших суперників минулого сезону було не сильно легше, тому потрібно триматися позитиву та робити акцент на сильні якості, як свої, так і суперника.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін, Олівейра — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Н'Діка — Якіч, Роде, Соу, Макс — Камада, Гетце — Борре Не зіграють: Распадорі — Веніг, Діна, Коло Муані, Ліндстрьом

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Окрім того, було також протистояння у Кубку УЄФА сезону-1994/95, коли франкфуртці переграли неаполітанців з однаковим рахунком обидва рази — 1:0.