Наполі — Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу 15.03.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу матчу-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 15 березня, Наполі на своєму полі в Італії прийме німецький Айнтрахт з Франкфурта в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перша зустріч між командами у Німеччині закінчилася впевненою перемогою "неаполітанців" з рахунком 2:0.

Напередодні єврокубкого матчу команда Лучано Спаллетті обіграла Аталанту (2:0) у Серії А, а підопічні Олівера Глазнера зіграли внічию проти Штутгарта (1:1) у Бундеслізі.

Гра у відповідь пройде в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони, а стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Наполі — Айнтрахт:

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Айнтрахтом покаже платформа MEGOGO.