Чалханоглу: Інтер завжди добре грав проти сильних команд

Турецький футболіст — про майбутній матч.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту на своєму полі прийме міланський Інтер.

Півзахисник італійської команди Хакан Чалханоглу вірить в прохід своєї команди в чвертьфінал.

"Наш прогрес у Лізі чемпіонів завжди був позитивним. Ми завжди добре грали проти сильних команд. Завтра ми хочемо вийти в чвертьфінал, це наша мета.

Завтрашній день буде дуже важливим не тільки для нас, гравців і для тренера, а й для клубу в цілому. Ми знаємо, що завтра буде важкий матч. Драгау? Я вже знаю, яка там атмосфера, тому що я вже грав тут. Завтра знадобиться серце і кожен викладеться якнайкраще до останньої хвилини. Я добре знаю португальців, я кажу це з великою повагою.

Чи схожі ми з Пірло? Мені дуже подобається Пірло, він мій кумир. Але я не люблю говорити про себе, я намагаюся виконувати свою роботу якомога краще", — наводить слова Чалханоглу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, у першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 1:0. Матч Порту-Інтер відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.