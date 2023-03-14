Індзагі: Інтер здатен зробити важливий крок уперед

Тренер вірить у свою команду.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту на своєму полі прийме міланський Інтер.

Головний тренер італійської команди Сімоне Індзагі очікує важкий матч, проте вірить в успіх своєї команди.

"Критика – це частина роботи тренера. Минулого сезону ми були лідерами чемпіонату до зимової перерви, але потім були деякі проблеми. Критика є завжди, проте я не заганяюся з цього приводу, тим більше, напередодні такого важливого для клубу та вболівальників матчу. П'ятнична поразка від Спеції [1:2] була з тих результатів, що трапляються раз на 500 матчів. Ми мали стільки ударів по воротах. Але ми впоралися зі своїм розчаруванням, і зараз настав час думати про Порту.

Хочемо провести найближчий матч якнайкраще. Ми здатні зробити важливий крок уперед. Інтер двічі поспіль виходив до 1/8 фіналу, чого раніше не траплялося 10 років. Тепер ми хочемо додати і працюємо заради цього щодня. На Сан-Сіро був перший тайм, зараз буде другий. І він буде ще складнішим і цікавішим.

Чому слід вірити у цю команду? Згадайте, що ми зробили у Лізі чемпіонів. Ви та багато інших журналістів у день жеребкування групового етапу [коли Інтер потрапив до групи з Барселоною та Баварією] навряд чи розраховували побачити Інтер у 1/8 фіналу. Але ми хотіли дістатися цієї стадії і виконали задумане. Зараз ми маємо 90 хвилин, щоб пройти ще далі", — наводить слова Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 1:0. Матч Порту-Інтер відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.