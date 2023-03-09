Нагельсманн: Очікував, що Мессі та Мбаппе будуть більш небезпечними, аніж вони виявилися насправді

Керманич Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні здобула другу перемогу в двоматчевому двобої проти французького Парі Сен-Жермен, завдяки чому пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн після завершення гри прокоментував успіх своїх підопічних.

"Зрештою, у обох іграх ми переважно перебували на висоті в суто ігровому плані.

У роздягальні в перерві матчу-відповіді ми зробили необхідні висновки, щоб повернутись на поле з кращою організацією та більшою дисципліною.

Ми змогли контролювати ПСЖ згідно з нашим планом на гру, який не дозволив їм розвинути свої можливості. Той факт, що Мбаппе було так важко вийти з-під опіки, є доказом того, що ми впоралися із завданням. Я очікував, що Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе будуть більш небезпечними, аніж вони виявились насправді.

Упамекано був вражаючим, хоча вже давно я не дивуюсь його грі. Сьогодні ввечері він вимкнув Мбаппе. Зараз він на піку своєї форми.

У першому таймі мої гравці не до кінця виконували вказівки, ми залишали парижанам занадто багато простору і нам не вистачало терпіння.

Якщо ми в подальшому докладатимемо стільки ж серця, щедрості, структури, то ми зможемо пройти весь шлях у цьому змаганні. Потенціал у нас є, ми про це знаємо", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе вдома проти Аугсбурга.