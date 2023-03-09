Меньян: Уся Європа знає ім’я Мілана, як і те, що цей клуб може зробити в Лізі чемпіонів

09 березня 2023

Майк Меньян, Getty Images

Голкіпер Мілана прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні італійський Мілан утримав нічийний результат матчу на полі лондонського Тоттенгема, який дозволив йому вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "россонері" Майк Меньян після завершення зустрічі прокоментував здобуток своєї команди.

"Я дуже щасливий сьогодні, бо ми виграли матч, до якого ми підготувались дуже добре та з великою концентрацією. Окрім того, я повернувся на поле та радий знову побачити вболівальників Мілану.

Кожного року клуб ставить собі за меті просування в Лізі чемпіонів якнайдалі, але минуло вже багато часу з того моменту, коли ми грали на такому рівні.

Коли я вперше прибув на тренувальну базу, мене одразу повели в музей із нагородами. Уся Європа знає ім’я Мілана, як і те, що цей клуб може зробити в Лізі чемпіонів.

Чвертьфінали будуть ще не скоро, тому ми гратимемо матч за матчем та очікуватимемо жеребкування, яке визначить нашого наступного суперника. Далі граємо проти Салернітани в чемпіонаті. Треба готуватись, тому що суперник дуже непростий.

Травма змусила мене довго страждати, через що я хотів повернутись до гри якомога швидше. Але в мене були проблеми з литками, які не давали мені повернутись на поле. Подолання болю та терпіння — ось те, чому я навчався останні місяці.

ПСЖ вилетів від Баварії в паралельній грі? Мене це не обходить, бо я — гравець Мілану. Що тут ще можна додати? Я дійсно проходив підготовку в Парижі, але з того моменту вже минуло дев’ять років, і зараз мене нічого не цікавить більше за поточний клуб", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Салернітани.

Джерело: La Gazzetta dello Sport

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