Мілан зіграв унічию з Тоттенгемом і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Підопічним Стефано Піолі виявилося достатньо нульової нічиєї у матчі-відповіді.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекало протистояння між Тоттенгемом (Англія) та Міланом (Італія), яке пройшло на домашній арені лондонського клубу.

Перший матч цих команд завершився мінімальною перемогою підопічних Стефано Піолі (1:0), що стало ключовим моментом у цьому протистоянні загалом.

Протягом всього матчу командам не вдавалося реалізувати свої моменти, а на 77-й хвилині зустрічі шанси "шпор" остаточно помножилися на нуль через вилучення Крістіана Ромеро.

Фінальний свисток зафіксував у Лондоні нульову нічию, тому Мілан за підсумком вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів вперше за 11 років, а Тоттенгем вилетів з турніру.

Тоттенгем — Мілан 0:0 (перший матч — 0:1)

Тоттенгем: Форстер, Ромеро, Ленгле, Б. Девіс, Емерсон (Рішарлісон 70), Хойб'єрг, Скіпп, Перішич (Порро 53), Кулушевскі (Санчес 83), Сон, Кейн

Мілан: Меньян, Калулу, Тіав, Томорі, Мессіас (Салемакерс 56), Тоналі, Круніч, Ернандес, Діас (Беннасер 81), Леау (Ребіч 89), Жиру (Орігі 81)

Попередження: Ромеро, Ленгле, Скіпп — Тіав

Вилучення: Ромеро, 78 (друга жовта)