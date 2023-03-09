Конте: Чи залишусь я в Тоттенгемі? Це підле питання

Керманич Тоттенгема Мілана прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Лондонський Тоттенгем напередодні не поладнав із захистом італійського Мілана на власному полі, через що був змушений залишити поточний розіграш Ліги чемпіонів УЄФА.

Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте після завершення зустрічі прокоментував невдачу своєї команди.

"Ми тут не для того, щоб говорити про тренерів, нам потрібно говорити про команди. Інакше це стає постійним. Ми завжди повинні говорити про клуб і роботу, яку виконують усі разом, включаючи тренера та гравців. Це питання викликає у мене посмішку, якщо чесно.

Ця команда, безумовно, ще повинна багато працювати, щоб стати конкурентоспроможною на високому рівні. На мій погляд, попереду ще довгий шлях. Я тут уже 14 місяців, але не забуваймо, що ще минулого сезону ми ледь пробились до групового етапу Ліги конференцій.

Тож це, безумовно, крок уперед. Ми грали в парі з чемпіонами Італії, тоді як Тоттеннем нічого не вигравав дуже довго.

Із точки зору історії, ці два клуби знаходяться на абсолютно різних рівнях. Минулого сезону Мілан виграв титул Серії А, а ми дивом перейшли з дев'ятого місця на четверте. Вам потрібно пройти крізь цей процес, і при цьому ви не можете йти короткими шляхами.

Якщо люди думають, що 13-14 місяців достатньо, щоб стати конкурентоспроможними, то вони абсолютно помиляються. Сьогодні гравці добре попрацювали, потрібно було грати більш рішучіше в атаці.

Ми по-іншому готували паси. Ми змогли знайти номер 10, щоб зробити його дії вирішальними в ситуаціях один на один у першому таймі, але дуже боролися відкриватись після перерви. Ми постійно зволікали і поверталися назад.

Справа не в якості, а в тому, що певні гравці повинні робити кроки вперед і демонструвати більше характеру в таких іграх. Не забуваймо також, що ми зіткнулись із Міланом, який утратив кількох важливих гравців, хоча це не може бути виправданням нашій невдачі.

Дивлячись на статистику, це була дуже збалансована і рівна гра. Мабуть, ми все ж таки програли кваліфікацію до наступного раунду в першій грі.

Чи залишусь я в клубі? Це підле питання, яке обов’язково мали поставити сьогодні ввечері! Я вже відмучився після тієї операції й продовжую працювати. Я поважаю контракт із клубом. В кінці сезону ми сядемо і оцінимо ситуацію з клубом, і тоді я скажу своє слово.

У мене закінчується чинна угода, і ми побачимо, чим закінчиться цей сезон. Ніколи не знаєш, можливо, клуб захоче позбутися мене раніше. Можливо, вони мали вищі очікування і можуть бути розчаровані.

Для тренера важливо намагатися підняти планку очікувань від його роботою. Цього року ми намагаємося підняти планку. Перевести команду із середнього рівня до хорошого було набагато простіше, подальше підвищення породжує різні проблеми", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч лондонський Тоттенгем проведе вдома проти Ноттінгем Форест.