Галтьє: Якщо б ПСЖ відкрив рахунок, матч-відповідь був би іншим

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен удруге поспіль нічого не зміг протиставити в плані забитих м’ячів мюнхенській Баварії, через що був змушений залишити розіграш Ліги чемпіонів УЄФА на стадії 1/8 фінала.

Баварія — ПСЖ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення зустрічі прокоментував результати виступів його команди.

"Ми пропустили дуже перший дурний гол. На цьому рівні ми маємо бути більш ясними в роботі з м’ячем.

Очевидно, що Баварія на нас тиснула, але ми це усвідомлювали ще до початку гри. Ми не повинні були соромитися довго розігрувати м’ячі позаду, щоб зламати їхній пресинг.

Після години гри, якщо ви раптово починаєте поступатись за рахунком, вам стає нестерпно складно грати далі. Я не знаю, чи є чому нам повчитись після цього матчу, але результат розчаровує. Якщо б ми відкрили рахунок, матч був би іншим.

Наша мета полягала в тому, щоб швидко відкрити рахунок, що мало допомогти пожвавити нас в атаці й, можливо, поставити під сумнів провідну позицію Баварії. Але коли суперники забили, ми зрозуміли, що це буде важко втілити в життя.

Тактична перемога Нагельсманна? Ви можете й таким чином її оцінити. Можливо, ви й праві. Кіліан Мбаппе лише два-три рази зміг відірватись від захисників у першому таймі.

Чесно кажучи, це сезон, коли здоров’я наших футболістів під великим навантаженням, а ще в нас був дуже насичений графік. Коли ми граємо в 1/8 фіналу, було б цікаво мати всіх наші найсильніших гравців у складі. Усе ж, дуже рідко можна втратити трьох центральних захисників за три гри.

Тепер ми збираємось переконатись у тому, що ми здобудемо титул чемпіонів Франції. Подивимося, коли ми відновляться наші гравці й ми матимемо майже повний склад.

Чи це варто називати поганим сезон, якщо ми станемо тільки чемпіони.? Люди можуть вирішувати на власний розсуд. Очевидно, було багато очікувань щодо Ліги чемпіонів. Дуже шкода, що ми не змогли продовжувати в ній участь", — заявив французький фахівець.

Наступний матч французький Парі Сен-Жермен проведе в гостях проти Бреста.