Томорі — найкращий гравець матчу Тоттенгем — Мілан

Англієць допоміг своїй команді в захисті.

Італійський Мілан напередодні захистив мінімальну перемогу над лондонським Тоттенгемом на власному полі, здобувши нічию в гостях у суперників, і разом із вийшовши до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

І оскільки жодній із команд так і не вдалось відкрити рахунок у звітній грі, на думку офіційного сайту УЄФА, варто було звернути увагу на виконавців лінії захисту.

Таким чином з’ясувалось, що центральний захисник "россонері" Фікайо Томорі заслуговував на нагороду Найкращого гравця зустрічі більше за інших.

На рахунку 25-річного англійця 70 доторків до м’яча, 50 із 57 влучних передач (88%), одна виграна дуель в повітрі та чотири відбирання (з чотирьох спроб), два перехоплення, чотири вибиття м’яза межі штрафного та 6,1% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.

У той самий час портал WhoScored дав Томорі всього 7,4 балів, тоді як найкращим було визнано Тео Ернандеса з оцінкою 7,5.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Салернітани.