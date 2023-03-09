Піолі: Або Мілан виграє Лігу чемпіонів, або пройде кваліфікацію, фінішувавши в першій четвірці Серії А

Керманич Мілана прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні італійський Мілан утримав нічийний результат матчу на полі лондонського Тоттенгема, який дозволив йому вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення зустрічі прокоментував здобуток своєї команди.

"Ми добре зіграли. Перед грою тренерський штаб попросив команду продемонструвати власний характер, але, чесно кажучи, ми сподівались та могли більше володіти м’ячем у першому таймі.

Ми ніколи не повинні відступати від власних позицій. Це абсолютно заслужена кваліфікація, ураховуючи те, як ми грали в двох матчах. Зараз нам потрібно робити крок за кроком.

Важливо було перш за все пройти груповий етап і покращити результат минулого сезону. Тепер очікуємо на жеребкування, і потім уже дивитимемось, що буде.

На нас гарантовано чекатиме солідний суперник, але й Тоттенгем також велика команда. Добре, що ми завжди можемо сказати своє слово. Мати можливість мріяти — це добре. Тепер нам потрібно зосередитися на Серії А, де нам потрібно надолужити втрачене.

Грати в Лізі чемпіонів — чудово. Робити це приємно та важливо для Мілана. Тож або ми виграємо турнір, що буде нелегко зробити, або спробуємо пройти кваліфікацію до наступного розіграшу, фінішувавши в першій четвірці Серії А.

Мені подобається думати, що в спорті немає нічого неможливого. Зрозуміло, що в єврокубках надалі залишатимуться тільки найкращі, і з кожним туром стає все складніше. Але я впевнений, що весь європейський досвід, особливо негативний, допомагає нам підвищувати рівень. Тепер ми повинні зіграти в чвертьфіналі з впевненістю та вірою в себе.

Я ухвалив рішення про використання трьох захисників після важкої поразки від Сассуоло, тому що здавалось, що стара система просто більше не працює. Справа не тільки в різних позиціях, але й ставлення до команди зараз інше, гравці більше працюють.

Я також вважаю, що у нас є якісні центральні захисники, і я враховую при цьому Сімона К'єра і Маттео Габбіа, які підходять для цієї побудови. Сьогодні був слушний момент, щоб спробувати щось змінити, але наші основні концепції футболу залишились такими ж самими", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Салернітани.