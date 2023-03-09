Тео Ернандес: Це був чудовий футбольний вечір

Захисник Мілана прокоментував вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Італійський Мілан напередодні втримав нічийний результат матчу на полі лондонського Тоттенгема, який дозволив йому вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Тоттенгем — Мілан 0:0 Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "россонері" Тео Ернандес після завершення зустрічі прокоментував здобуток своєї команди.

"Цей результат — найбільше спортивне досягнення в моїй клубній кар’єрі. Мілан тепер повинен продовжувати в такому ж самому темпі. Це був чудовий футбольний вечір.

Коли я долучився до клубу кілька років тому, я й не міг очікувати на подібний прогрес. Ми дуже сильна команда, і сьогодні ми це довели знову. Тепер нам потрібно добре підготуватися до наступних матчів.

Носити капітанську пов'язку цього клубу — це найбільше задоволення, але ми не можемо зупинятись на досягнутому", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Салернітани.