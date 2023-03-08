Поттер — лише другий англійський тренер, який вигравав п’ять матчів за сезон

Керманич Челсі відзначився важливим досягненням.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу в домашній частині двоматчевого двобою проти дортмундської Боруссії, завдяки чому пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей успіх "пенсіонерів" допоміг їхньому головному тренеру Грему Поттеру встановити історичне досягнення серед усіх керманичів клубу з англійським паспортом.

Однак на цьому керівник головної команди "синіх" не зупинився, відзначившись ще й у додатковому контексті в футбольній історії власної країни.

Перемога над дортмундською Боруссією стала для Челсі п’ятою в семи матчах поточного розіграшу Ліги чемпіонів, у яких команду очолював Грем Поттер.

До цього лондонський клуб мав успіх у зустрічах проти Мілана (3:0 та 2:0), РБ Зальцбург (2:1) та Динамо Загреб (2:1).

Таким чином 47-річний фахівець став другим в історії англійським тренером, який перемагав у п’яти матчах кампанії Ліги чемпіонів.

До нього подібним досягненням на чолі Ньюкасла в сезоні-2002/03 відзначався Боббі Робсон.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях проти Лестера.