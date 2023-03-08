Поттер — перший англійський тренер, який привів Челсі до перемоги в плей-офф Ліги чемпіонів

Індивідуальне досягнення від фахівця виконано.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу ЛЧ Челсі переграв вдома Боруссію Д з рахунком 2:0 та вийшов у чвертьфінал змагання.

Таким чином Грем Поттер став першим англійським тренером, який привів Челсі до перемоги в плей-офф Ліги чемпіонів.

До цього подібне досягнення не підкорилось Френку Лемпарду. В сезоні-2019/20 його команда програла обидва матчі проти мюнхенської Баварії на цьому етапі.

Для лондонців ця перемога стала другою поспіль в усіх змаганнях. Більш того, Челсі вперше з грудня забив два голи за один матч.