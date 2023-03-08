Скотт Паркер: Бенфіка була безжальною

Фахівець розповів про невдалий матч у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер проаналізував важку поразку від Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів — 5:1.

"Результат розчарував для нас, особливо з огляду на рахунок. Це приниження. Коли гол Бенфіки був скасований, ми думали, що можемо вступити в гру, але Бенфіка була безжальною. Це було дуже важко. Я сказав команді, що я повинен бути там.

Пишаюся тим, що вони зробили в цьому змаганні цього сезону. Я не бачив, щоб команда здалася, але якість суперника була набагато вищою. Бенфіка має велику кваліфікацію. У неї є технічний потенціал. Це дуже рутинна команда і з точки зору індивідуальної якості дуже сильна. Ми зіткнулися з дуже хорошим суперником.

Щоб досягти цієї стадії в елітному змаганні, команда повинна пишатися. Нам трохи не вистачило до бажаного. Але команда повинна пишатися".

Також Паркер прокоментував можливе звільнення зі своєї посади.

"Я постійно кажу, що ви задаєте питання не тій людині. Ми були невпевнені у собі. Я приїхав, і у мене було багато труднощів. Я можу сказати, що я продовжу. Це моменти, які допомагають нам зрозуміти де ми знаходимося. Я ще не говорив з керівництвом", — сказав Паркер.

Відео голів та огляд матчу між Бенфікою та Брюгге вже доступно на Football.ua.