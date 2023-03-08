Рафа Сілва — найкращий гравець матчу Бенфіка — Брюгге

Португалець допоміг своїй команді в атаці.

Лісабонська Бенфіка напередодні здобула видовищну перемогу в домашній частині двоматчевого двобою проти бельгійського Брюгге, завдяки чому пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Брюгге 5:1 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Результативні дії в звітній грі записали на свій рахунок Рафа Сілва, якому в першому таймі асистував Гонсалу Рамуш, а потім самостійно відзначився двічі з передач Жоау Маріу та Алехандро Грімальдо. Португальський півзахисник трохи пізніше реалізував пенальті, а закрив перелік забитих господарями Да Луж м’ячів колишній футболіст Шахтаря Давід Нерес.

На думку офіційного сайту УЄФА, саме Рафа Сілва в підсумку заслуговував на нагороду Найкращому гравцю матча.

На рахунку 29-річного португальця 64 доторки до м’яча, 43 з 46 влучних передач (93%), чотири вдалих спроби дриблінгу з шести, дві втрати м’яча, три удари (1 — у площину) та 4,5% від загального часу з м’ячем у ногах.

У той самий час портал WhoScored дав Кукурельї всього 8,4 балів, тоді як кращим було визнано саме Гонсалу Рамуша з оцінкою 10,0.

Наступний матч лісабонська Бенфіка проведе в гостях проти Марітіму.