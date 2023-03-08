Вольф: Я не грав рукою по м'ячу під час моменту з пенальті

Захисник Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

Напередодні дортмундська Боруссія зазнала болючої поразки в гостьовій частині двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Правий захисник "джмелів" Маріус Вольф після завершення матчу прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Це боляче, але ми повинні це прийняти. Я не грав рукою по м'ячу, якщо говорити про призначення пенальті. Це дійсно було ненавмисне влучання, бо я тримав одну руку на тілі й до того ж відвертався від суперника.

Після цього моменту Челсі стояв глибоко захисті ланцюгом довжиною в п'ять гравців. Проте в нас було два-три шанси перевести гру в додатковий час. Залишається тільки пошкодувати, що ми ними не скористались.

Сьогодні ми дуже розчаровані, але від завтра увага буде зосереджена на Шальке. Ми хочемо знову виграти на полі принципових суперників", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.