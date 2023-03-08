Челсі та Бенфіка — у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, унікальний рекорд Барселони: головне за 7 березня

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 7 березня:

Лондонський Челсі здобув путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА за рахунок перемоги в домашній частині дуелі проти дортмундської Боруссії.

Лісабонська Бенфіка тим часом аналогічне питання вирішила безкомпромісним для бельгійського Брюгге чином.

Каталонська Барселона встановила унікальний рекорд XXI століття.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.