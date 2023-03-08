Гаверц: Ліга чемпіонів — останній трофей, який ми можемо виграти

Німець дав коментар після переможного матчу.

Челсі в рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Боруссію Д та переміг з рахунком 2:0.

Кай Гаверц прокоментував перемогу своєї команди в надважливому матчі.

"Я не знаю, про що я думав [коли м'яч потрапив у штангу], але арбітр дозволив мені повторити пенальті. Я трохи нервував, але я забив. Я намагався взяти паузу і дивитися на голкіпера. При другій спробі було трохи легше.

Останні два тижні були важкими, ми програли багато ігор. Сьогоднішній вечір був важливим, це великий турнір, і це останній трофей, який ми можемо виграти. Ми продемонстрували характер і хочемо продовжувати", — наводить слова Гаверца BT Sport.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Поттер — перший англійський тренер, який привів Челсі до перемоги в плей-офф Ліги чемпіонів.