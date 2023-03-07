Челсі вперше з грудня забив два голи за матч

Челсі в рамках поєдинку-відповіді 1/8фіналу Ліги чемпіонів приймає на своєму полі дортмундську Боруссію та веде з рахунком 2:0.
Наприкінці першої половини гри Рахім Стерлінг відкрив рахунок, а вже в другому таймі Кай Гаверц реалізував пенальті.
Це перший випадок з грудня, коли команді Грема Поттера вдалось відзначитись двома забитими голами в одному матчі.
Наприкінці минулого року постраждав Борнмут — тоді Челсі переміг з рахунком 2:0.
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