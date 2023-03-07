Челсі вперше з грудня забив два голи за матч

Лондонці набирають оберти.

Челсі в рамках поєдинку-відповіді 1/8фіналу Ліги чемпіонів приймає на своєму полі дортмундську Боруссію та веде з рахунком 2:0.

Наприкінці першої половини гри Рахім Стерлінг відкрив рахунок, а вже в другому таймі Кай Гаверц реалізував пенальті.

Це перший випадок з грудня, коли команді Грема Поттера вдалось відзначитись двома забитими голами в одному матчі.

Наприкінці минулого року постраждав Борнмут — тоді Челсі переміг з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що слідкувати за ключовими подіями зустрічі між Челсі та Боруссією Дортмунд ви можете на нашому сайті.