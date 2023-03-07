Мудрик залишився в запасі на матч-відповідь проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та дортмундська Боруссія Д.

Лондонський Челсі та дортмундська Боруссія зіграють матч-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Стемфорд Бридж на тлі перемоги "джмелів" у першій зустрічі (1:0).

Грем Поттер вирішив використати з перших хвилин Фофана в центрі захисту, тоді як Ковачич долучиться до опорної зони, а Кукурелья зіграє ліворуч в атаці. Михайло Мудрик залишився в запасі.

Едін Терзич залучив до стартового складу Марко Ройса до лівого флангу нападу.

Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, В. Фофана, Кулібалі, Чілвелл — Ковачич, Фернандес — Стерлінг, Феліш, Кукурелья — Гаверц.

Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Чуквуемека, Голл.



Боруссія Д: Меєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан, Езкан — Брандт, Беллінгем, Ройс — Алле.

Запасні: Кобель, Унбегаун, Рейна, Дауд, Гуммельс, Модест, Мален, Меньє, Пасслак, Адеємі, Біно-Гіттенс, С. Кулібалі.



Гра Челсі — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.